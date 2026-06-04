ETFと国債は目的が異なる金融商品ETF（上場投資信託）と国債は、どちらも資産運用に利用される金融商品ですが、その役割は大きく異なります。ETFは株式や債券、REIT（上場不動産投資信託）などに分散投資できる商品です。例えば、日経平均株価やTOPIX（東証株価指数）、米国のS&P500指数に連動するETFなどがあり、値上がり益や分配金を期待できます。一方、個人向け国債は日本国が発行する債券です。国にお金を貸し、その対価