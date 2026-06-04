IT企業で働く20代のAさんは、周囲から「仕事が早い」と一目置かれる存在です。しかし、本人はある悩みを抱えていました。Aさんの給与には「月30時間分の固定残業代」が含まれていますが、効率よく業務をこなすため、いつも定時過ぎには仕事が終わってしまうのです。【漫画】「ゴミ新人には、ニコニコしながら放置が正解」「下位2割は捨ててもいい」過激上司の指導論に騒然これに対してAさんは「残業代を先取りしているのに、定時