一つの物件に対して夫婦または親子の2人がそれぞれ住宅ローンを組む「ペアローン」を利用する人が増えています。三井住友信託銀行株式会社（東京都千代田区）が運営する『三井住友トラスト・資産のミライ研究所』が実施した「住まいと資産形成に関する意識と実態調査（2026年）」によると、2021年〜2025年の借入れでのペアローンの利用割合は約2割となり、20年前と比べて約2倍に増加していることがわかりました。【調査結果】住宅