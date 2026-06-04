安全機能を大幅強化したダイハツの軽商用バンダイハツは軽商用車である「ハイゼット カーゴ」と「アトレー」、およびこれらをベースとした特装車や福祉車両を一部改良し、2026年6月4日に発売しました。ハイゼットシリーズは、ダイハツの軽四輪車として1960年に誕生してから、ユーザーのニーズに合わせて進化を続けてきたロングセラーカーです。【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「新型ハイゼットカーゴ／アトレー」です！