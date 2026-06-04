俳優「山田孝之」の愛車は？俳優の山田孝之さんが颯爽と愛車で登場する様子をYouTubeで披露。動画では山田さんがクルマを運転し移動する様子も映され、ユーザーから多くの関心が寄せられています。2025年11月にアップされた俳優・山崎育三郎さんの公式チャンネルに初回ゲストとして登場した山田さん。【動画】超カッコイイ！ 「山田孝之」×愛車「デカイ“トヨタ車”」を動画で見る！動画では、沖縄に拠点を移した山田さんの