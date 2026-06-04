スヌーピーときょうだいたちの夏らしい爽やかなデザインがかわいいデザインのアイテムが、6月22日（月）の12時00分頃から「アフタヌーンティー」公式オンラインストアにて先行で、6月24日（水）から全国の「アフタヌーンティー・リビング」店舗で発売される。【写真】「Afternoon Tea LIVING」新作アイテム一覧■『PEANUTS』75周年記念デザインのアイテムも今回登場するのは、スヌーピーときょうだいたちがカラフルなフルーツ