北中米ワールドカップに向け、メキシコのモンテレイでキャンプを張る日本代表が６月３日、初日のトレーグニンを実施した。最年少のFW後藤啓介は。この日が21歳の誕生日。この年でワールドカップメンバーに選ばれるのは並大抵ではない。本人も「こんなにうまくいくとは思っていなかった」と話す。10代の頃から将来を嘱望されてきたその怪物FWと同じ21歳の塩貝健人は、なんと１キャップでその座を掴んだ。その“ワンダーボー