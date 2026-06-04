2026年６月３日（日本時間４日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表が事前キャンプ地のモンテレイ（メキシコ）で初練習を行なった。その後、囲み取材に対応した伊東純也は“アイスランド戦の左シャドー”について言及した。「（出場は前半の）45分と短い時間のなかで立ち上がりは何度か良いコンビネーションでの崩しはありましたが、途中からは相手が後ろで回している時に奪いに行けない時間があってちょっと難しかったですね