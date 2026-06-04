４日、家電量販店のエディオンとヤマダホールディングスが、経営統合を検討していることが分かりました。 ２社は「経営統合について検討していることは事実」としたうえで、「明日の取締役会で決議をする予定」だとしています。仮に統合が実現した場合、売上高で約２兆５０００億円の巨大グループが誕生することになります。