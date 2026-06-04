俳優の浅田美代子[文1.1]が5月31日、自宅で育てている花々の写真を自身のインスタグラムで公開。あじさいやブーゲンビリア、マーガレットなど、色鮮やかな花々が咲き誇る様子に反響が集まっている。【写真】「お花畑みたい」「素敵なベランダ」あじさいなど季節の花々が咲く、浅田美代子の自宅ガーデニング浅田は投稿で「テッセンとジャスミンが終わって、ブーゲンビリア、マーガレット、ゼラニウム、紫陽花、なでしこも咲き始