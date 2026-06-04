ネコが大きなあくびをした直後に起きた、“予想外の出来事”がSNSで話題となっている。【映像】しっぽ攻撃をもろに喰らう瞬間（実際の映像）茶トラの茶々くんと、マイペースな白黒柄のこもちくん。2匹のネコはまったりする時間が大好き。飼い主（@KomoChibo）によると茶々くんは、甘えん坊で小心者なのに、こもちくんに対してはいつもお兄ちゃん風を吹かせているんだとか。そんな2匹が別の日