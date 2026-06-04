香川県丸亀市名物の「骨付鳥」や、藁で焼き上げたカツオのたたき丼など四国が誇る“絶品グルメ”が集結！6月3日、あべのハルカス近鉄本店で「四国四県 味と技めぐり」がスタートしました。 連日大行列、本場・香川で1日1時間しか営業しない“幻のうどん店”が大阪に！ しかも、ここだけでしか食べられない「特別メニュー」もあるんです！ 鳴門わかめや愛媛県宇和島のじゃこちくわ、さらに、鰹のタタキ