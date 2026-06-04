お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎が、2日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』に出演。スマートフォンに表示された意外な広告エピソードを明かし、スタジオを盛り上げた。【写真】番組で2歳の息子との2ショットを公開した小島瑠璃子同番組は、都市伝説系YouTuber・NaokimanがMCを務めるトーク番組。この日は「すでに人間を超えた!? AIの脅威 恐怖の未来年表SP」と題し、AIが人類を超える未来や仕事の変