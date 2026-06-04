プロ野球・埼玉西武ライオンズの元監督・松井稼頭央（50）が2日、Instagramを更新。自宅で撮影した、長女との仲むつまじい様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】松井稼頭央の自宅＆俳優の長女との親子ショット2000年1月に、タレントの美緒（52）と結婚し、現在俳優として活動している25歳の長女・遥南と、17歳の長男、2人の子どもがいる松井。これまでInstagramで、愛犬とじゃれあう姿や、品数豊富な手料理の並ぶ食