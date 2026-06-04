高市総理はきょうの衆議院・予算委員会で、食料品の消費税の減税に向け、「次の国会でできるだけ早く税法の改正案を提出したい」との考えを示しました。国会記者会館から中継です。政府内では、食料品の消費税を来年4月から1%に減税する案が有力となっていますが、高市総理は国民会議の中間とりまとめを待った上で、月内にも最終判断する考えです。中道改革連合小川淳也 代表「いつ何を決断し、食料品（減税）は1かゼロか、