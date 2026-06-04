沖縄県で2024年、女性に性的暴行をしようとし負傷させたとして、不同意性交致傷罪で懲役7年の判決が確定した米海兵隊上等兵だった23歳男性に、女性が損害賠償を求めた訴訟の判決で、那覇地裁は4日、660万円の支払いを命じた。