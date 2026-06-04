名古屋港水族館（名古屋市）は4日、同館で飼育しているバンドウイルカ「アン」が3日に出産した雄の赤ちゃんが直後に死んだと発表した。同館によると、赤ちゃんは生まれた際に元気がなく、うまく自分で呼吸ができなかったという。赤ちゃんは体長110センチ、体重13.2キロだった。妊娠期間中の検査で異常は確認されなかった。現時点でアンの体調に問題はなく、同館の担当者は「しっかりとケアに努めていきたい」と話している。