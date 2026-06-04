【WWE】SMACK DOWN（5月29日・日本時間30日／スペイン・バルセロナ）【映像】ベルトでフルスイング…金髪美女が“まさかの行動”3か月ぶりに復帰したお騒がせ女子レスラーが、元女子王者から大金星。決め手は、まさかの”友達拒否”女子による”ツンデレ乱入”だった。なかなか打ち解けない両者ながらファンも「これは親友になるパターン」「助けにくるんか！」など歓喜と驚きの声が相次いだ。