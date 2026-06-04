女優の長谷川京子（４７）が４日までにＳＮＳを更新。プライベートショットが話題を呼んでいる。インスタグラムに「久しぶりにオシャレして」とつづり、髪を結んで肩やデコルテまわりを大胆に見せたショート丈トップスに黒のパンツ、ゴールドのルイ・ヴィトンのバッグを合わせたゴージャスな姿を披露。パーティーに行くようなコーディネートをメリハリのある抜群スタイルで着こなしている。この投稿にフォロワーからは「スタ