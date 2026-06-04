◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手」で二刀流出場し、投げては今季の日本人単独トップとなる６勝目をかけて中６日で登板した。３回までパーフェクト投球を見せ、前回登板から９イニング連続被安打なしとした。初回のマウンドに上がる前。１回表の第１打席で二