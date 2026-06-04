ＮＨＫマイルＣで２着のアスクイキゴミ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）は、登録のあった安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）を回避し、米Ｇ１のブリーダーズＣマイル（現地時間１０月３１日・日本時間１１月１日、キーンランド競馬場・芝１６００メートル）を目標に調整されることが分かった。藤原調教師が４日、明かした。指揮官は「安田記念をパスして、流動的ですがブリーダーズ