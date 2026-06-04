元シェイプＵＰガールズでタレント、女優の中島史恵（５７）が千葉県に移住し、自然に囲まれた土地でヘルシーな美しさに磨きをかけている。太陽の光で目覚め、愛車でドライブを楽しみ、週末にはＤＪプレイ。「今を生きている」実感が湧く日々だ。現地に赴くと、かわいらしい新車のＭＩＮＩがたくましいエンジン音を鳴らしながら近付いてきた――。「遠くまでわざわざありがとうございます」丁寧に感謝を述べる中島にはすっかり