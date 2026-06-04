◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）巨人が２試合連続逆転勝ち。オリックス戦のカード勝ち越しを決めた。３点を追う８回、丸が椋木から劇的な代打逆転満塁本塁打を放った。この日は長嶋茂雄さんの一周忌。右翼席後方の長嶋さんがほほえむセコムの看板に向かって白球が飛んだ。巨人はこれでセ・リーグ最多の今季１３度目の逆転勝ちで、開幕から５４試合２９勝２５敗の貯金４。シーズ