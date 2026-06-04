「潰れかけの銭湯」と「超絶クール美人」。 一見交わるはずのない2人が出会ったとき、心温まるドラマが幕を開けます。 キナミブンタ氏が描く『シェアハウス葵葉湯』は、経営難の実家の銭湯をなんとか残そうと奮闘する青年と、都会で働く疲れ果てた女性が「お風呂」を通じて心を通わせる人情劇です。 なぜ白金在住のハイスペック美女は、寂れた銭湯への入居を決意したのでしょうか？ 予想外の結末に思わず涙腺が緩む、