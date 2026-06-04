阪神は3日、パ・リーグ首位の西武相手に2-3で敗れた。両軍とも投打のバランスが優れ、上位争いをしているが、最も大きな違いは助っ人の活躍度だ。【もっと読む】阪神・藤川監督、選手&スタッフを驚愕させた「コーチいびり」西武は4番のネビンがこの日、先制の10号本塁打を放つなど、打率.337、10本塁打、20打点と活躍。新外国人外野手のカナリオも、5月は打率.322、6本塁打、15打点と急上昇し、打線を牽引している。一方