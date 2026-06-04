フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00〜9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。5月のマンスリーゲストは、歌手の石川さゆりさん。4月に最新曲「日々呉々（くれぐれ）と」（作詞・作曲／宮沢和史さ