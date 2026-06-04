アジア株レバノン停戦合意に安堵もネタニヤフに不信感韓国下落 東京時間11:08現在 香港ハンセン指数 25362.36（-270.85-1.06%） 中国上海総合指数 4066.65（-17.32-0.42%） 台湾加権指数 45866.34（-592.82-1.28%） 韓国総合株価指数 8623.05（-178.44-2.03%） 豪ＡＳＸ２００指数 8677.10（-108.62-1.24%） アジア株は総じて下落。 米半導体大手ブロードコムの決算が期