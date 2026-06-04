【新華社フフホト6月4日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市の烏梁素海（ウランスハイ）湿地でここ数日、コブハクチョウの一家が姿を見せている。5羽のひなは両親のそばを片時も離れず、7羽が仲むつまじい様子で過ごしている。（記者/李雲平）