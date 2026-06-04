4児の母で俳優・モデルの土屋アンナ（42）が、4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。多くの犬や猫と共生する自宅を“大改造”したことを報告し、わが子や友人たちと協力しながらDIYで“リフォーム”する様子や、完成した部屋を披露した。【動画】「ちょー素敵」「最高の仕上がり！」土屋アンナがDIYで自宅を“大改造”する様子冒頭で土屋は「これが現実です」と語り、動物たちによってボロボロにされたソファーや、愛犬が