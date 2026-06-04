「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（３日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手が三回の第２打席で四球を選んで出塁。チームはフリーマン、マンシーの適時打で一挙３点を挙げ、大谷を援護した。初球のスライダーを見送り、２球目のチェンジアップには見極めてカウント１−１。３球目の低めチェンジアップにバットが空を切り、追い込まれた。４球目のカーブには手を出さず平行カウントに。５球目の外角カーブは右手