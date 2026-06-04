株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新。毎回購入するカルビーのポテトチップスの味がネット上で話題になっている。【写真】気になる！桐谷さんが毎回買うカルビー「ポテトチップス」の味連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「うどんを食べたのは6月迄の優待の残高を確認する為。去年12月はうっかり2000P弱失効一昨日、近くにサミットパークシ