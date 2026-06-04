大分市（4日午前） 福岡管区気象台は4日午前11時大分県を含む九州北部地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。 平年と同じで去年よりも19日遅い発表です。 ◆TOS山路謙成記者 「午前10時30分過ぎの大分市内です。雨はぽつぽつと弱く降っていて街中には傘をさす人が多く見られます」 佐伯市（4日午前） 4日の県内は前線の影響で各地でくもりや雨となっています。こうした中、福岡管区気象台は4日