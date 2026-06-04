©️ABCラジオ M-1グランプリ2021王者の錦鯉と、2023準優勝のヤーレンズ。地下ライブ時代から10年以上の付き合いがある二組が、6月1日（月）放送の「ツギハギ～ヤーレンズのダダダ団！」（ABCラジオ）で共演を果たした。昔の思い出からお互いの変化まで、積もる話に花が咲くなか、錦鯉・長谷川雅紀にまつわる驚愕のエピソードが次々と飛び出し、スタジオは笑いと衝撃に包まれた。 「関東の芸