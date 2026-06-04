東京・渋谷区で昨夜、知人の男性を金属製の工具で殴りつけけがをさせた疑いで、53歳の男が逮捕されました。無職の遠藤祐里容疑者は3日午後9時ごろ、渋谷区神宮前の自宅で、30代の男性をレンチで殴るなどしてけがをさせた疑いが持たれています。男性は頭や腹にけがをしましたが、命に別条はないということです。警視庁によりますと、2人は知人関係で、遠藤容疑者の自宅を男性が訪れ、話し合いをしていたところ、何らかのトラブルに