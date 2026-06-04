特殊詐欺の「かけ子」をさせる目的で岡山県の20代女性に「3カ月で300万円稼げる」と持ちかけ、カンボジアまで連れて行ったとして、岡山県警は4日、国外移送目的誘拐などの疑いで指定暴力団池田組幹部ら2人を逮捕したと発表した。