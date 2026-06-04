兵庫県たつの市の川で3日に見つかった遺体の身元は、親子2人が殺害された事件で公開手配されていた42歳の男だと確認されました。5月、兵庫県たつの市の住宅で親子2人が殺害され、かつての隣人の大山賢二容疑者（42）が公開手配されていました。3日午前、市内の揖保川の支流であおむけで浮いている遺体が見つかり、司法解剖の結果、遺体は大山容疑者だと判明しました。警察によると、大山容疑者は、最後に目撃された5月20日ごろに死