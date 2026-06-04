【髙野真央1st写真集（※タイトル未定）】 7月29日発売予定 価格：3,630円 【拡大画像へ】 講談社は、髙野真央さんの1st写真集を7月29日に発売する。タイトルは未定で価格は3,630円。 本書は“グラビア界のニュースター”こと髙野真央さんの初となる写真集。撮影はベトナム南部のリゾート地・ムイネーで行なわれ、これまでの撮