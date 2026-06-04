投資に関するウェブサイトをきっかけに、秋田市の80代の女性が現金219万円をだまし取られました。秋田中央警察署の調べによりますと、秋田市の80代の女性は今年3月、著名なジャーナリストが掲載されている投資関連のウェブサイトを閲覧し、サイト内のフォームに個人情報を入力しました。その後、日本人を名乗る男から電話があり、女性は暗号資産の取り引きをするため相手の指示に従って、指定された口座に合わせて100