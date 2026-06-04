大手コンビニエンスストアのファミリーマートが、男鹿市・潟上市・秋田市と地域活性化を目指す包括連携協定を結びました。3日、ファミリーマートの北日本エリアの代表者と3人の市長が出席して協定の締結式が行われました。協定では、それぞれの人的、物的資源を有効活用して住民サービスの向上や地域の活性化を目指します。連携する分野は特産品の開発や観光振興、防災・減災など多岐にわたります。