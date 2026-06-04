日本代表は現地時間3日からメキシコ・モンテレイで事前キャンプをスタートさせた。DF長友佑都(FC東京)は、北中米ワールドカップのムードにやる気十分。「特別なW杯のエネルギーが湧き上がっていく感じ。今日も3時に目が覚めたけど、そこから寝れていない。全然めちゃくちゃ元気。これがもうW杯の魔力。まったく疲れを感じない」と語った。モンテレイでの練習初日は30度を超える猛暑。だが、W杯の魔力にかかった長友は「もう全