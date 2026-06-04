日本代表GK鈴木彩艶(パルマ)がモンテレイでの事前キャンプ初日の練習後、報道陣の取材に応じ、“キーパー泣かせ”の新ルールにも順応していく姿勢を見せた。北中米W杯から導入される2026-27シーズンの競技規則では、「時間稼ぎ」を防止するルール改正が相次いでいる。W杯に備えて先行導入された5月31日のキリンチャレンジカップ・アイスランド戦では、アイスランドの交代選手が10秒間以上の遅延を行ったため、交代選手のフィー