[高校サッカー・マン・オブ・ザ・マッチ][6.3 U-16IND CUP第1節 U-16日本代表 U-16コートジボワール代表 J ヴィレッジ全天候型練習場]16歳を迎えた今年4月2日に横浜FMのトップチームとプロ契約を締結。U-16日本代表の“エース”、FW三井寺眞(横浜FM)が“半端ない”アシストとゴールでチームを逆転勝ちへ導いた。三井寺は1-2の後半16分から3-4-2-1システムの2シャドーの一角として交代出場。ボールをキープし、周りを見なが