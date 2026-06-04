茨城ロボッツは6月4日、レイ・パークスジュニアとの選手契約が合意に至ったことを発表した。2026－27シーズンの1年契約となる。 フィリピン出身で現在33歳のパークスジュニアは、193センチ96キロのシューティングガード。母国のクラブを中心にプレーし、2021－22シーズンに名古屋ダイヤモンドドルフィンズでBリーグのキャリアを始めた。2024－25シ