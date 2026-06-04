・ソフトバンクＧが一時１０％超す下げ、利益確定売りかさみ時価総額はトヨタが再び首位に ・イーソルは異色の上昇トレンド、フィジカルＡＩ領域での成長キャパシティーに着目 ・千葉銀など地銀株の逆行高目立つ、日銀総裁「利上げ是非議論」と発言し物色意欲高まる ・三菱重が続伸し「赤三兵」示現、株価調整終了からリバウンド局面への移行を示唆 ・フェローテクが切り返し急、決算説明会のＱ＆Ａ開示で業