４日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。３日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことや、前日に行われた日銀総裁の講演がタカ派的だったことが影響した。 中東情勢の先行き不透明感を背景に米原油先物相場が続伸し、インフレ懸念から米長期金利が上昇した流れが東京市場に波及。また、日銀の植田和男総裁が３日午後の講演で「利上げの是非についてしっかりと議論する必要がある」と述べたことも重荷となり、債券