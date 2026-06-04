1860ミュンヘン(ドイツ3部)は3日、ドイツサッカー連盟(DFB)から3部リーグ参加に必要なライセンスを取得できなかったことを発表した。同じくライセンス問題で降格した2017-18シーズンに続き、来季は再び4部での戦いとなる。公式サイトによると、株主であるハサン・イスマイク氏およびその関連企業による資金提供の確約が履行されず、DFBに提出すべき資金力証明を期限内に提出できなかったという。ドイツ『スカイ・スポーツ』は