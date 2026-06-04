厚生労働省の「人口動態統計」で、東海3県の2025年の出生数が過去最低になったことがわかりました。 【写真を見る】東海3県の“出生数”が過去最低に 三重県｢結婚や出産･子育てをしやすい環境づくりを｣ 厚生労働省 人口動態統計 2025年に東海3県で生まれた子どもの数「出生数」は、愛知県が4万4290人・岐阜県が9351人・三重県が8792人でいずれも前の年を下回り、これまでで最も少なくなりました。 「結婚や出産･子育てをしやす