清水エスパルスは4日、元パナマ代表FWアルフレド・ステファンス(31)と来季の契約を締結せず、今季をもって契約満了とすることを発表した。同選手は昨年8月に加入し、J1リーグ戦で6試合に出場。今季はJ1百年構想リーグで5試合プレーしていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FWアルフレド・ステファンス(Alfredo Horacio STEPHENS FRANCIS)■生年月日1994年12月25日(31歳)■出身地パナマ■身長/体重181cm/75kg■経