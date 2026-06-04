手土産上級者になれる⁉ 台湾風水を取り入れた焼き菓子店「HOLIJI」が中野にオープン【画像で見る】台湾の伝統菓子とフランス菓子のガレット技法を融合させた進化系スイーツご飯もスイーツもおいしい台湾。現地での食べ歩きや夜市めぐりなどを楽しんだことのあるかたも多いのではないでしょうか？ 夜市で食べたローカルなスナックやご飯、そして甘くて優しい味のスイーツのおいしさに驚き、すっかり台湾の味のとりこになった