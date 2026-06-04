【その他の画像・動画等を元記事で観る】 アニメ映画『新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日全国公開）の完成披露試写会が、6月3日、東京・ニッショーホールにて開催。ケロロ軍曹役の渡辺久美子以下、ジェシー（SixTONES）、あの、長谷川 忍（シソンヌ）、脚本・総監督の福田雄一が一堂に会した。 ■ケロロ軍曹役の渡辺久美子による“生アフレコ”も 客席から大きな